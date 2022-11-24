На выходных в Татарстане продолжится постепенное похолодание

В субботу и воскресенье, 25 и 26 ноября, в Татарстане под воздействием антициклона произойдет понижение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В частности, в субботу, 26-го числа, как и в пятницу, 25-го числа, прогнозируется небольшой снег, а также туман в ночные и утренние часы на территории отдельных районов республики. Температура воздуха составит -3, -8 градусов ночью и -1, -6 градусов днем, отмечают синоптики.

В воскресенье, 27 ноября, в темное время суток еще будет идти небольшой снег, но впоследствии существенных осадков не ожидается. По региону температура воздуха в ночные часы будет равняться 7–12 градусам мороза. В дневные — потеплеет до -5, -10 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели Татарстан будет находиться под влиянием антициклона. Вероятность осадков оценивается как небольшая. Температурный фон продолжит снижаться и дальше: ночью ожидается от -12 до -17 градусов, днем — от -8 до -13.

Как ранее сообщал «Татар-информ», завтра, 25 ноября, после ледяного дождя и гололеда в республике возможен туман и небольшой снег.