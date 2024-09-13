В Татарстане ожидается свежий ветер и небольшое понижение температурного фона

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 13 сентября, в Татарстане сохранится аномально теплая погода, но температурный фон всё же немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки при этом маловероятны.

Будет дуть юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с (по шкале Бофорта ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с называется слабым, от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным, а от 8,0 до 10,7 м/с — свежим).

После достаточно прохладной ночи (от 6 до 11 градусов выше нуля, впрочем, на западе региона — до 16 градусов) днем по республике воздух прогреется до +21, +26 градусов (в Казани — до +23, +25 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни в Татарстане сохранится летняя погода — на 5–8 градусов теплее нормы.