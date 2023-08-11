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В Татарстане ожидается сухая погода и 32-градусная жара
Сегодня жителей Татарстана ожидает еще один жаркий день. Днем воздух прогреется до +32 градусов, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 4-9 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в республике установилась жаркая и сухая погода, поскольку регион оказался под влиянием обширного антициклона. Среднесуточные температуры оказались на 5 — 7 градусов выше многолетних значений.
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