Экономика 26 августа 2025 11:22

В Татарстане ожидается стагнация цен на рынке аренды коттеджей осенью – риелтор

В Татарстане ожидается стагнация цен на рынке аренды коттеджей осенью – риелтор
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стоимость аренды домов в Татарстане не изменится осенью, сообщил «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Напомним, что по последним данным портала «Мир квартир», арендовать частный дом в республике стоит в среднем 68,8 тыс. рублей в месяц.

«На рынке загородной недвижимости никакой активизации осенью не происходит. Наоборот сейчас идет планомерное завершение договорных отношений: люди выезжают и передают помещение. Там ничего интересного с точки зрения рынка не происходит», – сказал Апрелев.

Он подчеркнул, что деловой сезон не оказывает никакого влияния на арендные ставки загородной недвижимости.

«Единственный момент, который может быть: какая-то часть людей, понимая, что цены выросли (на аренду квартир – прим. Т-и), может попробовать искать жилье загородом. Однако, как правило, это мало кому интересно, поскольку впереди зима, а зимний загород является малопривлекательным», – отметил вице-президент Гильдии риелторов России.

Апрелев добавил, что такое затишье продлится на рынке загородной недвижимости до Нового года.

«На Новый год уже локально и точечно спрос на загородную недвижимость увеличится существенно», - спрогнозировал риелтор.

Что касается посуточной аренды, то там тоже никаких «скачков цен» не предвидится.

«Посуточная аренда в ИЖС работает только на выходные под праздничные мероприятия. Однако там тоже ничего такого осенью не происходит, что могло бы оживить рынок. Никаких особенностей осенью нет», – резюмировал Апрелев.

#аренда #частный дом #Татарстан #прогноз #цены
