В Казани аренда квартир подорожает на 10% осенью – риелтор

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани и других городах-миллионниках аренда квартир подорожает на 10% предстоящей осенью. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

«Рост цен однозначно произойдет. Обычно он составляет в районе 10%. Это касается всех городов-миллионников», –сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ставки аренды, как правило, начинают расти уже в августе и длится повышение цен по ноябрь включительно.

«Дальше идет коррекция в сторону понижения. Уже к лету цены на 10% снижаются, и к августу опять цикл возобновляется», – добавил Апрелев.

Среди причин повышения арендных ставок – студенческая и трудовая миграция.

«Связано это не только со студенческой миграцией, хотя она и ускоряет все эти процессы, но и со стартом делового сезона, то есть идет еще и трудовая миграция, причем не только из ближнего зарубежья, но и между городами России», – отметил вице-президент Гильдии риелторов.

Он также обратил внимание на то, что с учетом недоступности ипотеки арендные ставки в осенний период повышают более чем на 10%.

«Например, в Москве и в Петербурге этот рост в последние три года составлял 15-18%, а в прошлом году в столице России ставки росли до 30% на пике. В Татарстане же осенью прошлого года рост арендных ставок был в районе 20%», – резюмировал Апрелев.