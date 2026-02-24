В Татарстане в выходные потеплеет до нуля градусов – синоптик

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В конце недели в Татарстане ожидается заметное повышение температуры воздуха, однако перед этим сохранится неустойчивая погода с колебаниями от умеренных морозов до слабоположительных значений. Об этом сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Сегодня-завтра ожидается -4..-9 градусов, потом на сутки - 0..-5, затем снова -4..-9, а в ночные часы до -10..-12, и в воскресенье хорошее потепление», – сказал синоптик.

В воскресенье республика окажется в теплом секторе ныряющего циклона, который придет с северо-запада. Первым признаком весны станет температура воздуха, близкая к нулю. Существенных осадков не ожидается: небольшой снег возможен в среду и четверг, затем погода стабилизируется. Шувалов отмечает, что потепление будет сопровождаться небольшими снегопадами.