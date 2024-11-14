В Татарстане ожидается снег, мокрый снег и до 3 градусов тепла

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Сегодня, 14 ноября, в Татарстане прогнозируется пасмурная и влажная, но относительно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега (днем — местами, но не в Казани). На дорогах кое-где образуется гололедица.

Будет дуть западный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. Иногда его порывы будут достигать 13 м/с, в том числе и в столице РТ.

Температура воздуха в светлое время суток составит от -1 до +3 градусов (в Казани — от +1 до +3 градусов).