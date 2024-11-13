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Общество 13 ноября 2024 19:28

Синоптики Татарстана предупреждают о сильной гололедице

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Синоптики Татарстана предупреждают о сильной гололедице
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня вечером с сохранением ночью 14 ноября в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами по республике, включая Казань, прогнозируется гололед. На дорогах также образуется сильная гололедица.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от 0 до -5 градусов (в столице РТ — от 0 до -2 градусов).

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