news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики Татарстана предупреждают о сильной гололедице
Скопировать ссылку
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
Сегодня вечером с сохранением ночью 14 ноября в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Местами по республике, включая Казань, прогнозируется гололед. На дорогах также образуется сильная гололедица.
Температура воздуха по региону в ночные часы составит от 0 до -5 градусов (в столице РТ — от 0 до -2 градусов).
читайте также
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400