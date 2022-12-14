В Татарстане ожидается снег, метели и до 12 градусов мороза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 15 декабря, в Татарстане вновь изменятся погодные условия. Ранее Гидрометцентр РТ сообщал, что это произойдет под влиянием атмосферного фронта западного циклона.

Небо над регионом будет облачным с прояснениями. При этом прогнозируется небольшой снег, ночью местами до умеренного. В ночные и утренние часы в отдельных районах, включая Казань, возможны метели.

Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха составит от 7 до 12 градусов мороза (в столице РТ похолодает до -7, -9). В дневные часы воздух прогреется до -3, -8 градусов (в Казани — до -4, -6).

Согласно предварительным данным метеорологов, в конце недели снегопады вновь обрушатся на Татарстан. Уже днем субботы, 17 декабря, температурный фон может подняться до 1 градуса ниже нуля.