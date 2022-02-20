В Татарстане ожидается снег, метели и до 1 градуса тепла

Завтра, 21 февраля, в Татарстане сохранится достаточно теплая, влажная и при этом неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Ночью будет идти снег, в отдельных районах (включая Казань) возможны метели. Днем местами вероятен небольшой снег.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер. На дорогах образуется гололедица и снежная каша, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от -2 до -7 градусов. В дневные часы воздух прогреется до -4, +1 градуса (в столице Татарстана — до 0, -2).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни температурный фон в республике продолжит повышаться. Столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла. Ожидается снег и мокрый снег, а также метели.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по прогнозу профессора КФУ Юрия Переведенцева февраль в Татарстане закончится дождями, снегом и плюсовыми температурами.