Профессор КФУ: Февраль в РТ закончится дождями, снегом и плюсовыми температурами

В последние дни зимы в Татарстане сохранится теплая для февраля погода. Более того, температурный фон повысится, и столбики термометров поднимутся до 0 и более градусов, заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Метеоролог напомнил, что для февраля нормой является температура в пределах −10 градусов, однако в этом году она оказалась превышена примерно на 8 градусов.

«Сейчас мы находимся под влиянием гребня антициклона, но в ближайшие дни с запада придет циклон с атмосферными фронтами и давление станет понижаться, а температура, наоборот, будет расти, начнутся осадки, скорее всего, будет мокрый снег и снег с дождем», — уточнил специалист.

По данным Гидрометцентра, сегодня температура воздуха составит около −4 градусов, в пятницу потеплеет до −1, а с субботы начнется оттепель — +1, в воскресенье и понедельник — 0 градусов.

Переведенцев отметил, что уже сейчас в Татарстане превышена норма по осадкам — 38 мм, и они будут продолжаться.

«В этом году в нашей местности зима была мягкая, так называемая европейская, суровых морозов не было. Из Арктики и Сибири к нам холодные потоки не шли, в основном на нас работала Северная Атлантика», — заметил он.