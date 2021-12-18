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Ру Тат
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Общество
18 декабря 2021  21:18

В Татарстане ожидается снег и до -9 градусов

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Завтра, 19 декабря, в Татарстане сохранится умеренно морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Временами вероятен снег.  Умеренный северо-западный ветер в течение суток сменит направление на южное и юго-восточное. На дорогах гололедица, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по региону составит от 4 до 9 градусов ниже нуля (в Казани — от -5 до -7 градусов). В дневные — воздух прогреется до -2, -7 градусов (в столице республики — до -3, -5). Теплее всего будет на юге и северо-востоке РТ.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели в Татарстан придут предсказанные ранее метели. Температурный фон на время поднимется до нуля градусов, чтобы затем вновь опуститься.

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