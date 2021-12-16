В Татарстан на выходных вернется неустойчивая погода с метелями и сильным ветром

На предстоящих выходных в Татарстан вернется неустойчивая погода с метелями и сильным ветром. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 17 декабря, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике ожидается слабоморозная погода со снегом и мокрым снегом, а местами — и с гололедом.

В субботу, 18-го числа, природа несколько успокоится, временами будет идти небольшой снег. При этом на территории региона удержатся слабые морозы: от -1 до -6 градусов в ночные часы, от 0 до -4 — в дневные, отмечают синоптики.

В ночь на воскресенье, 19 декабря, также будет идти небольшой снег. Столбики термометров на время опустятся до 6–11 градусов ниже нуля. Однако днем, «с приближением активного западного циклона», погодные условия заметно изменятся. Прогнозируются снег, метели и порывистый ветер до 15 м/с, прежде всего — на западе Татарстана. Температура воздуха в светлое время суток составит от -1 до -6 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 20-го числа, погоду в республике станет определять активный западный циклон. При прохождении его атмосферных фронтов возможны снег, метели и сильный ветер. На дорогах образуется гололедица, а местами —и снежная каша. Температурный фон в ночные часы будет равняться 4–9 градусам мороза, в дневные же потеплеет до 0, -3 градусов.