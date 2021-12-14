В Татарстане ожидается снег и до 10 градусов ниже нуля

Завтра, 15 декабря, в Татарстане сохранится достаточно теплая и влажная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. «Под влиянием атмосферных фронтов северо-западного циклона» будет идти снег, днем — небольшой. Прогнозируется умеренный южный и юго-западный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха составит от 5 до 10 градусов мороза. В дневные — потеплеет до -2, -7 градусов (в Казани — до 2 – 4 градусов ниже нуля).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни погодные условия существенным образом не изменятся. В светлое время суток температурный фон будет подниматься до нуля градусов.