В Татарстане ожидается до 20 градусов мороза

Завтра, 13 декабря, в Татарстане сохранится морозная, сухая и достаточно ясная погода. При этом температурный фон немного повысится, информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Осадки при этом маловероятны. Прогнозируется умеренный южный и юго-восточный ветер. На дорогах вновь образуется гололедица, отмечают синоптики.

В ночные и утренние часы температура воздуха составит от 10 до 15 градусов мороза, в низких местах — до -20 градусов (в Казани — до -17 градусов). Днем воздух прогреется до 6–11 градусов ниже нуля (в столице региона — до -6, -8 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни в Татарстан придет небольшое потепление. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до -2, -3 градусов.