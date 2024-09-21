В Татарстане ожидается сильный ветер в воскресенье

В Татарстане в воскресенье, 22 сентября, ветер местами усилится до 15-18 метров в секунду. Такое предупреждение было опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.

Согласно прогнозу синоптиков, сильный ветер ожидается ночью и днем. Причем погода ухудшится в том числе в Казани.

Также местами в республике пройдет небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что в ближайшие воскресенье и понедельник дневная температура в Казани опустится до 14-12 градусов, пройдут небольшие дожди. Однако жителям рассказали, вернется ли тепло после холодов.