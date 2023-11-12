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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается сильный ветер, небольшие дожди и гололедица
Сегодня, 12 ноября, в Татарстане ожидается пасмурная и ветреная погода. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. Днем местами на западе региона, но не в Казани, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, в отдельных районах опустится туман.
Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на юго-восточное. Кое-где в дневные часы он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (на территории столицы РТ — только до 15 м/с).
Помимо этого, в республике на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, отмечают синоптики.
Температура воздуха в светлое время суток по Татарстану составит по региону от 1 до 4 градусов тепла (в Казани — от +1 до +3 градусов).
Как сообщал ранее «Татар-информ» со ссылкой на данные метеорологов, середина ноября в регионе окажется на два градуса теплее климатической нормы.
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