В Татарстане ожидается сильный ветер и небольшое понижение температуры

Завтра, 4 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий и небольшое понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди.

Будет дуть северо-восточный ветер — ночью умеренный, днем по всему региону, включая Казань, сильный порывами до 15–18 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от +9 до +14 градусов (в столице РТ — от +11 до +13). В дневные часы воздух прогреется до 19–24 градусов тепла (в Казани — до +21, +23).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начало следующей недели в Татарстане будет без дождей.