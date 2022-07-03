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Ру Тат
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Общество
3 июля 2022  19:57

В Татарстане ожидается сильный ветер и небольшое понижение температуры

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Завтра, 4 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий и небольшое понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди.

Будет дуть северо-восточный ветер — ночью умеренный, днем по всему региону, включая Казань, сильный порывами до 15–18 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от +9 до +14 градусов (в столице РТ — от +11 до +13). В дневные часы воздух прогреется до 19–24 градусов тепла (в Казани — до +21, +23).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начало следующей недели в Татарстане будет без дождей.

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