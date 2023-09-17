В Татарстане ожидается сильный ветер и до 24 градусов тепла

Сегодня в Татарстане ожидается теплая погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Днем воздух прогреется до +24 градусов. Будет дуть северный, северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 5-10 метров в секунду, местами порывами до 13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что, согласно месячному прогнозу Гидрометцентра РТ, сентябрь в этом году выдастся более сухим и теплым, чем обычно. Во второй декаде первого осенного месяца средняя температура воздуха окажется на 1 градус выше климатической нормы.