В Татарстане ожидается сильный ветер и до 22 градусов тепла

Завтра, 3 июня, в Татарстане сохранится умеренное теплая и преимущественно сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью на юге и востоке региона местами возможны небольшие дожди, днем существенные осадки маловероятны.

Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, в утренние и дневные часы временами он будет усиливаться. Порывы достигнут 15–20 м/с (в Казани — 18 м/с), предупреждают синоптики.

В ночные часы температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, местами в южных и восточных районах РТ — до +13. В светлое время суток воздух прогреется до 17–22 градусов тепла.

Как следует из предварительного прогноза метеорологов, в последующие дни ожидается дальнейшее постепенное повышение температурного фона.