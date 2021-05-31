Профессор КФУ объяснил, когда в Казань вернется летнее тепло

Установившуюся в середине мая аномальную жару ближе к лету в Казани сменила холодная погода. Однако уже на этой неделе в городе вновь потеплеет. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ — профессор и доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Мы сейчас находимся под влиянием антициклона, в его юго-восточной части. Центр этого антициклона находится в районе Скандинавии. По сути дела, к нам пришел арктический, холодный воздух», — пояснил метеоролог.

«По данным метеостанции „Казань-Университет“, 31 мая в 12 часов дня температура составила 14,2 градуса, что значительно ниже нормы. Средние температуры в первую пентаду и декаду месяца будут на два градуса ниже нормы», — констатировал он.

Но уже на этой неделе, начиная со среды, воздух в столице Татарстана начнет прогреваться, арктическое вторжение постепенно пройдет.

«Почва и воздух прогреты, поэтому будет наблюдаться быстрая трансформация воздушной массы, начнется повышение температуры. К концу недели в Казани воздух прогреется днем до 25 градусов, осадков при этом не ожидается», — заметил собеседник ИА «Татар-информ».