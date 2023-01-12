В Татарстане ожидается сильный ветер и до 19 градусов мороза

В Татарстане завтра, 13 января, сохранится сухая и умеренно морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Как ночью, так и днем умеренный юго-западный и южный ветер местами (но не в Казани) будет усиливаться до 15–17 м/с. На дорогах вновь образуется гололедица, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по региону составит 14 до 19 градусов мороза (в столице РТ — от -14 до -16 градусов). В светлое — воздух прогреется до -9, -14 градусов (в Казани — до -9, -11).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным метеорологов в течение десяти дней температуры в республике вернутся к норме. Уже в ближайшее время произойдет некоторое повышение температурного фона.