В Татарстане ожидается небольшое потепление

В ближайшие дни погодные условия на территории Татарстана продолжит определять обширный антициклон, на западной периферии которого оказалась республика. При этом ожидается некоторое повышение температурного фона, информирует Гидрометцентр РТ.

Осадки в этот период маловероятны, так как антициклон преграждает путь снежным циклонам. «Атмосферное давление существенно меняться не будет и сохранится повышенным», — отмечают синоптики.

В пятницу, субботу и воскресенье, 13, 14 и 15 января, в ночные часы по региону столбики термометров будут опускаться до 12–19 градусов мороза. Днем воздух будет прогреваться до – 8, -14 градусов.

Вместе с тем в начале следующей недели, 16 и 17 января, температурный фон в Татарстане ночью будет составлять от -12 до -17 градусов. В дневные часы прогнозируется от 7 до 12 градусов ниже нуля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным метеорологов в ближайшие десять дней температуры в республике вернутся к норме.