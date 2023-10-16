В Татарстане ожидается сильный ветер и до 18 градусов тепла

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Сегодня днем в Татарстане ожидается усиления ветра — порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

В первый день недели прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Дневные температуры будут достигать 13-18 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре РФ пообещали Татарстану и всему Поволжью возвращение бабьего лета.