Ночью в Татарстане похолодает до -20 градусов, но к выходным в республику придет тепло

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня ночью в Татарстане похолодает до 15-20 градусов мороза, в отдельных районах ожидается туман, местами пройдет небольшой снег. Но несмотря на это к концу недели в республике потеплеет. Об этом говорится в обзоре Гидрометцентра РТ.

Несколько дней республика находится под влиянием активных южных циклонов с обильными снегопадами. Отмечается, что за период с 20 по 23 ноября в регионе выпало от 19 до 42 мм осадков — это 42-127% месячной нормы. Однако с отходом циклона дальше на восток, на Татарстан распространил влияние гребень повышенного давления, что скажется на погоде предстоящей ночью.

В выходные в зоне влияния атмосферных фронтов прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящие в дождь. В некоторых районах республики будут метели, туманы и гололедные явления. 25 ноября ночью столбик термометра будет показывать от −4 до −12 градусов, днем — от −3 до +1 градуса, в воскресенью ночью температура воздуха составит от −2 до −7, днем — от 0 до +2.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в понедельник в теплой воздушной массе ночью еще будет отмечаться дождь, днем — без существенных осадков и до +3 градусов.

Во вторник ночью осадки маловероятны (от −1 до −6 градусов), а днем через республику будет проходить атмосферный фронт с небольшими осадками преимущественно в виде снега (от 0 до −3 градусов).