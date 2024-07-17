В Татарстане ожидается порывистый ветер и до +30 градусов

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В среду, 17 июля, в Татарстане не ожидается существенных осадков. Прогнозируется переменная облачность, сообщает Гидрометцентр РТ.

Возможны усиления ветра до 13 м/с. Ночью температуры воздуха составят от 12 до 17 градусов, а днем поднимутся до 25-30.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во второй половине недели в республике ожидается ухудшение погоды, в том числе грозы и кратковременные дожди.