В Татарстане ожидается порывистый ветер и до 24 градусов тепла

Завтра, 21 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее умеренно теплая, но при этом неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем осадки маловероятны.

Прогнозируется умеренный западный ветер. Временами он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от +8 до +13 градусов (в Казани — от +10 до +12). В дневные часы воздух прогреется до 19–24 градусов тепла (в Казани — до +21, +23).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев объяснил неточность прогнозов погоды в мобильных приложениях.