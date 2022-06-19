Доцент КФУ прокомментировал неточность прогнозов погоды в мобильных приложениях

Прогнозы погоды в мобильных приложениях недостаточно точны, потому что в них нет труда синоптиков. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» с Эрнестом Хайруллиным рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

«Это компьютерная модель, которая усваивает новые данные и на их основе рассчитывает новый прогноз. Конечно, бесконечно верить этим моделям нельзя. Все-таки самым точным и авторитетным прогнозом является прогноз Гидрометцентра», — заметил специалист.

При этом, по словам ученого, хотя атмосфера всегда находится в хаотическом состоянии, предсказать ее поведение на ближайшее трое суток — решаемая задача. «Сейчас прогноз на трое суток дается с вероятностью 95%. Например, зимой более предсказуемые процессы», — уточнил он.

Кроме того, Аухадеев добавил, что точность прогноза зависит от технической оснащенности метеорологов. В качестве примера он упомянул Росгидромет, мощности которого за последние десятилетия увеличились, что позволило улучшить детальность моделей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что климатологи Казанского федерального университета ждут жару вопреки прогнозам.