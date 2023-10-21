news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 21 октября 2023 07:00

В Татарстане ожидается по-настоящему осенняя погода с сильным ветром и дождями

Скопировать ссылку
В Татарстане ожидается по-настоящему осенняя погода с сильным ветром и дождями
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 21 октября, в Татарстане ожидается холодная, сырая и пасмурная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдут небольшие (в том числе в Казани) и умеренные, а местами на юге — и сильные дожди. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-восточное. В дневные часы он местами, включая столицу региона, будут усиливаться порывами до 15–17 м/с, отмечают синоптики.

В светлое время суток воздух в Татарстане прогреется только до 2–7 градусов тепла (в Казани — до +4, +6 градусов).

читайте также
На выходных в Татарстане дневные температуры снизятся до 4 градусов тепла
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100