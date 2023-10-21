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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается по-настоящему осенняя погода с сильным ветром и дождями
Сегодня, 21 октября, в Татарстане ожидается холодная, сырая и пасмурная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдут небольшие (в том числе в Казани) и умеренные, а местами на юге — и сильные дожди. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.
Юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-восточное. В дневные часы он местами, включая столицу региона, будут усиливаться порывами до 15–17 м/с, отмечают синоптики.
В светлое время суток воздух в Татарстане прогреется только до 2–7 градусов тепла (в Казани — до +4, +6 градусов).
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