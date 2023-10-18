На выходных в Татарстане дневные температуры снизятся до 4 градусов тепла

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На выходных в Татарстане ожидается дальнейшее понижение температурного фона. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

В четверг, пятницу и субботу, 19, 20 и 21 октября, погоду в республике будет определять влияние глубокой тропосферной ложбины. Прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Сначала, 19-го и 20-го числа, температура воздуха будет составлять от 0 до +3 градусов в ночные часы и от +4 до +9 — в дневные. 21-го числа похолодает: ночью ожидается от +3 до -2 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше +2, +7.

В ночь на воскресенье, 22 октября, на востоке региона еще сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит от 0 до -3 градусов, днем — от 0 до +4 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 23 октября, с выходом очередного циклона в Татарстане вновь пройдут осадки смешанного характера. Температурный фон ночью прогнозируется в пределах от 0 до -4 градусов, днем потеплеет до +1, +6 градусов.