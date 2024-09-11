В Татарстане ожидается от +23 градусов и без существенных осадков

В среду, 11 сентября, в Татарстане прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Утром в республике местами возможен туман. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Днем температура воздуха прогреется до +23..+28 градусов.

Ранее сообщалось, что в сентябре температура воздуха в Татарстане прогнозируется выше нормы на 2 градуса. Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сказал, что причина аномального тепла в республике кроется в антициклонической деятельности.

«Антициклон принес в республику повышенный температурный фон. Облачность практически отсутствует, также осадки практически не отмечаются», - рассказал «Татар-информу» спикер.