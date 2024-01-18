В Татарстане ожидается облачная погода без существенных осадков

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Сегодня днем в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Об этом передает пресс-служба Гидрометцентра.

Столбик термометра будет показывать от −8 до −13 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 км в секунду.

Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Накануне Татарстан оказался во власти активных атлантических циклонов, из-за чего в республике наблюдался обильный снегопад и сильный ветер. Начальник ФГБУ Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров сообщил, что в четверг будет небольшая передышка перед «следующей атакой».