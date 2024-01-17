Гидрометцентр РТ: «Завтра легкая передышка, а потом снег будет идти еще 3 дня»

Снег в Татарстане будет идти еще три дня. Об этом на заседании КЧС сообщил начальник ФГБУ Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров.

«Характер погоды с 15 числа определяется арктическими циклонами с сильными осадками, усилением ветра до 15-20 метров в секунду и ухудшением видимости. В Казани с 15 числа выпало 17% осадков от месячной нормы, а в республике от 33% до 78% месячной нормы. Завтра будет небольшой перерыв, местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура около 10 градусов. Этот день стоит использовать для подготовки к следующей атаке», – сказал он

По словам Сергея Захарова, в следующие три дня Татарстан снова подвергнется атаке непогоды.

«Девятнадцатого числа нас ждет ночь без существенных осадков, утром и днем снег, местами метель. Также будет днем будет около -1 до -6 градусов. Двадцатого числа – сильный мокрый снег до 17 мм, ветер 20 метров в секунду, ночью от -1 до -6 градусов. 21 числа – ночью сильный мокрый снег, метель, днем небольшой снег, температура днем и ночью будет около -2 и -7 градусов. С 19 до 21 ожидается порядка 60% осадков от месячной нормы», – подытожил он.