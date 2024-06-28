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В Татарстане ожидается небольшой дождь и сильный ветер
Сегодня жителям Татарстана спрогнозировали облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Будет дуть северо-восточный, северный ветер, его скорость будет достигать 11 м/с, татарстанцев предупреждают о порывах до 18 м/с.
«Днем 28 июня 2024 года на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается сильный северо-восточный ветер порывами 15-18 м/с», — говорится в штормовом предупреждении Гидрометцентра РТ.
Столбик термометра будет показывать от +19 до +24 градусов. Ранее сообщалось, что к концу недели в Татарстане заметно потеплеет.
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