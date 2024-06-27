К концу недели в Татарстане потеплеет до +27 градусов

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К концу недели в Татарстане ожидается заметное потепление. Об этом говорится в обзоре погоды Гидрометцентра РТ.

В пятницу в восточных районах региона пройдет небольшой дождь, на остальной территории вероятность осадков небольшая. Днем местами усилится ветер до 18 м/с. Ночные температуры от +9 до +14 градусов, днем от +19 до +24.

В субботу в регионе существенных осадков не ожидается, местами сохранится сильный ветер порывами до 18 м/с. Ночью температурный диапазон такой же, как 28 июня, днем столбик термометра будет показывать от +18 до +23 градусов.

В воскресенье республика окажется под влиянием гребня антициклона. Ожидается спокойная сухая погода, ночью температурный фон ожидается от +8 до +13, днем — от +22 до +27 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели в республику вернется жаркая неустойчивая погода. При прохождении атмосферного фронта северного циклона местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух в дневные часы прогреется до +31 градуса.