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Ру Тат
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29 сентября 2021  19:12

В Татарстане ожидается небольшой дождь и до минус 4 градусов

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Завтра в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Ночью столбик термометра будет показывать от +4 до 0, в восточных районах республики опустится до -4 градусов. Днем температура воздуха составит от +6 до +11 градусов.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, стоит ли жителям столицы Татарстана ожидать классического бабьего лета в октябре. 

#дождь #Прогноз погоды
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