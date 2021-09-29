В Татарстане ожидается небольшой дождь и до минус 4 градусов

Завтра в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Ночью столбик термометра будет показывать от +4 до 0, в восточных районах республики опустится до -4 градусов. Днем температура воздуха составит от +6 до +11 градусов.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, стоит ли жителям столицы Татарстана ожидать классического бабьего лета в октябре.