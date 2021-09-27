Профессор КФУ: Классического бабьего лета в Казани не будет

В этом году осень порадовала жителей столицы Татарстана лишь краткосрочными потеплениями. Классического бабьего лета в октябре уже не будет. Об этом ИА «Татар-информ» заявил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Температура на этой неделе в Казани соответствует норме. Сейчас среднесуточная норма в городе составляет 9,5 градусов, в начале октября она составит 8 градусов, а потом постепенно понизится. Бабье лето в классическом плане уже не состоялось. Оно обычно бывает в середине сентября, когда дневные температуры выше 20 градусов, солнечно и сухо. Однако в конце этой недели наступит золотая пора. Наблюдается западный процесс, волны тепла и холода», – сказал он.

Спикер КФУ пояснил, что при классическом бабьем лете на нас действует Азовский антициклон, который может оказывать длительное воздействие. Иногда бабье лето в городе длится две недели.

Температуры воздуха в ближайшую декаду в городе будут близкими к норме. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, на этой неделе в субботу и воскресенье в Казани днем воздух прогреется до 12 градусов тепла. В ночные часы ожидается 5 градусов тепла. Будет переменная облачность, без осадков.