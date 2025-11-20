В Татарстане ожидается не более +1 градуса, днем осадки прекратятся

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 20 ноября, в Татарстане ожидается пасмурная, но достаточно сухая погода, температурный фон понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Утром местами на юго-востоке региона еще возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем существенные осадки маловероятны.

Прогнозируется западный и юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. На отдельных участках дорог образуется гололедица.

После холодной ночи с минусовыми температурами днем воздух в Татарстане прогреется до -2, +1 градуса (в Казани – до -1, +1 градуса).