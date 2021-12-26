В Татарстане ожидается мороз и небольшой снег

Завтра, 27 декабря, в Татарстане сохранится установившаяся после прохождения атмосферного фронта морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами (в дневные часы — и в Казани) вероятен небольшой снег. Прогнозируется умеренный южный и юго-западный ветер. На дорогах вновь образуется гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по республике составит от 14 до 19 градусов мороза, при прояснениях — до -20, -25 градусов. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов ниже нуля. Теплее всего будет на северо-западе региона, включая Казань (-10, -12 градусов в светлое время суток), холоднее всего — на юге и северо-востоке.

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни на территории Татарстана удержится достаточно морозная погода. Температурный фон еще немного понизится.