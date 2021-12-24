В Татарстане из-за сильного ветра и метели объявлено штормовое предупреждение

На территории Татарстана и Казани объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Днем в субботу, 25 декабря и до ночи 26 декабря ожидаются сильный южный ветер порывами до 26 м/с, метель, сильный снег с ухудшением видимости до 500 м и менее, на дорогах – снежные заносы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что сильный ветер и метель могут быть очень опасны. Желательно ограничить выход из зданий, на улице избегать нахождения у стен домов, рекламных билбордов и иных конструкций. Смертельно опасным может быть обрывы линий электропередачи.

Водителям стоит отменить выезд за пределы населенных пунктов. Перед поездкой нужно проверить исправность авто, на трассе выбирать безопасную скорость движения, избегать резких маневров. Также с собой в дорогу необходимо взять теплые вещи и напитки.