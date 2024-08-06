В Татарстане ожидается гроза и 29-градусная жара

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Сегодня в отдельных районах Татарстана пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Ветер западный – его скорость будет достигать 9 метров в секунду, во время грозы ожидаются кратковременные усиления до 17 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +24 до +29 градусов.