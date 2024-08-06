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В Татарстане ожидается гроза и 29-градусная жара
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Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»
Сегодня в отдельных районах Татарстана пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Ветер западный – его скорость будет достигать 9 метров в секунду, во время грозы ожидаются кратковременные усиления до 17 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +24 до +29 градусов.
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