Синоптики рассказали, какая погода ожидает татарстанцев на этой неделе

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Погодные условия, формирующиеся под влиянием обширной области пониженного атмосферного давления, существенно не изменятся до конца этой недели. Об этом сказано в обзоре Гидрометцентра Татарстана.

Так, сегодня ночью и утром существенных осадков не будет, местами туман. Днем в отдельных районах, преимущественно на востоке республики, пройдет кратковременный дождь с грозой и усилениями ветра до 17 м/с. Ночью столбик термометра будет показывать от +12 до +17, днем — от +24 до +29 градусов.

В среду ночью осадки также маловероятны, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температурный фон не будет отличаться: ночью от +12 до +17 градусов, днем от +23 до +28.

В четверг грозовые дожди будут отмечаться в течение суток. В дневные часы воздух прогреется до +27.

В пятницу и субботу западные и северо-западные потоки сменятся северо-восточными, что приведет с понижению температур — в дневные часы ожидается не выше +23 градусов. Из-за близости атмосферных фронтов местами будут отмечаться дожди.