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В Татарстане ожидается гололедица, снег и до −19 градусов
9 февраля на территории Татарстана ожидается облачная погода, снег и местами метель. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Прогнозируется сильный ветер: ночью его порывы могут достигать 20 м/с, днем — до 15 м/с.
В ночные часы столбики термометров покажут от — 14 до −19 градусов, а в светлое время суток окажутся на отметках от −10 до −15 градусов. На дорогах, следует из предупреждения синоптиков, ожидается гололедица.
Ранее в МЧС Татарстана рассказали, как действовать водителям и пешеходам, если они попали в сильную метель.
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