В ближайшие сутки в Татарстане сохранится метель с сильным ветром

По прогнозам синоптиков, в республике в ближайшие сутки сохранится метель с ухудшением видимости до 1-2 км, сильный ветер порывами ночью 15-20 м/с, днем до 15 м/с. Местами на территории РТ и в Казани возможна гололедица. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

В министерстве напомнили, что при сильной метели двигаться на авто можно только по большим дорогам и шоссе. Если необходимо выйти из машины, не следует уходить от нее слишком далеко и перед остановкой подать сигнал тревоги прерывистыми гудками.

Водителям, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Перед поездкой в холодное время года заранее позаботьтесь о теплоизоляции автомобиля, проверьте работу двигателя и аккумулятора, запаситесь топливом, залейте хороший антифриз.