В Татарстане ожидается гололедица, дождь и мокрый снег

Завтра, 16 апреля, в Татарстане сохранится прохладная и достаточно влажная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным, днем — с прояснениями. Ночью вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневные часы также местами пройдут небольшие дожди, отмечают синоптики.

Прогнозируется умеренный северный и северо-западный ветер. При этом ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от -4 до +1 градуса (в Казани — от 0 до -2 градусов). В светлое время суток воздух прогреется до +5, +10 градусов (в столице республики — до 6–8 градусов), поясняют метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что профессор КФУ Юрий Переведенцев объяснил, дойдут ли московские снегопады до Казани.