Профессор КФУ объяснил, дойдут ли московские снегопады до Казани

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Снегопад, гололед и метель ожидаются в ближайшие выходные дни в Москве из-за прихода южного циклона. Дойдет ли непогода до Казани, «Татар-информу» рассказал доктор географических наук, профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

«В наш регион вышел огромный южный циклон, он принес значительное понижение температуры. Сейчас среднесуточные температуры в Казани должны быть на уровне 6 градусов со знаком „плюс“, а фактически они в ближайшие дни будут ниже на 3–4 градуса. Из-за такого понижения температуры вполне вероятно, что местами выпадет снег», — сказал он.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в ночь с субботы на воскресенье в столице Татарстана пройдет дождь со снегом. Температуры в ночные часы опустятся до 1 градуса. Осадки ожидаются и в дневные часы 16 и 17 апреля.

При этом из сообщений федеральных СМИ следует, что в субботу утром москвичи обнаружат за окном выпавший снег.

«В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными», — приводят РИА Новости комментарий ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Как напомнил профессор КФУ Юрий Переведенцев, снег в апреле — обычное дело. Метеорологи помнят случаи, когда снег в Казани выпадал даже в июне и июле.

«В апреле среднемесячная температура в Казани составляет всего 5–6 градусов тепла. Поэтому возвраты холодов возможны, как и заморозки в мае», — отметил собеседник «Татар-информа».

Переведенцев добавил, что выпадающий в это время снег обычно быстро сходит. Он также заметил, что за первые дни апреля на Казань обрушилась месячная норма осадков, которая составляет около 30 миллиметров. Таким образом, погода компенсирует дефицит осадков, который наблюдался в марте. Однако не стоит особо переживать, ведь тепло вернется совсем скоро, посоветовал ученый.

«Через нас проходит холодный атмосферный фронт. Погода изменится на следующей неделе, начиная со вторника. Ожидается приход скандинавского антициклона. В антициклонах всегда хорошо выражен суточный ход, ощутим перепад температур между днем и ночью. Дневные температуры будут повышаться, будет потепление», — уточнил Переведенцев.

В частности, 20 и 21 апреля по прогнозу Гидрометцентра РТ днем в Казани будет тепло и солнечно, воздух прогреется до 12—13 градусов. Однако ночные температуры еще будут достаточно низкими и составят всего от 1 до 3 градусов выше нуля.