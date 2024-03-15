В Татарстане ожидается до +5 градусов и сильный ветер

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Сегодня днем в Татарстане потеплеет до +5 градусов, местами будет дуть сильный юго-западный ветер, порывы будут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Дневные температуры от 0 до +5 градусов, на дорогах гололедица.

Согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие дни в Татарстане не ожидается серьезных изменений климатической ситуации – синоптики обещают теплые дни и плавное таяние снега.