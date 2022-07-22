В Татарстане ожидается до 30 градусов тепла без дождей

Завтра, 23 июля, в Татарстане установится достаточно жаркая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону ночью составит от +11 до +16 градусов (в Казани — от +14 до +16). Днем воздух прогреется до 25–30 градусов тепла (в столице республики — до +26, +28).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным метеорологов на выходных в Татарстан вновь придет 30-градусная жара.