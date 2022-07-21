На выходных в Татарстан вновь придет 30-градусная жара

В последние дни в Татарстане наблюдается понижение температурного фона: в дневные часы отмечается от 16 до 26 градусов. Однако уже в ближайшие выходные ситуация изменится, и в республику вновь придет жаркая погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

В пятницу, 22 июля, погода еще останется прежней: ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиления ветра до 15–18 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов, днем — от 24 до 29. Ночью и утром из-за высокой влажности может опуститься туман.

23 и 24 июля осадки маловероятны, лишь в субботу днем местами могут пройти небольшие дожди. Температуры еще немного повысятся и достигнут 11–16 (23 июля) и 12–17 (24 июля) градусов в ночные часы, а также 24–29 и 25–30 градусов днем.

Предварительно, в понедельник и вторник сохранится преимущественно сухая погода. В ночные часы столбики термометров покажут от 13 до 19 градусов, днем воздух прогреется до 25–31.