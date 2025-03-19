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Общество 19 марта 2025 06:30

В Татарстане ожидается до 3 градусов тепла и сильный порывистый ветер

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В Татарстане ожидается до 3 градусов тепла и сильный порывистый ветер
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 19 марта, в Татарстане благодаря воздействию гребня антициклона ожидается достаточно сухая и прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. На дорогах местами возможна гололедица.

Северный ветер силой от 3 до 8 м/с в светлое время суток поменяет направление на юго-западное. Иногда он будет усиливаться порывами до 12 м/c (по шкале Бофорта ветер скоростью от10,8 до 13,8 м/с называется сильным).

После относительно холодной ночи (от -4 до -9 градусов) температура воздуха в регионе в дневные часы составит от -2 до +3 градусов (в столице РТ – от 0 до +2 градусов).

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